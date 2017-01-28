الخام الأمريكي يغلق منخفضاً

انخفضت أسعار النفط وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية واستمرار ترقب لاتفاق “أوبك”، وأبقت على خسائرها عقب بيانات أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة بقاء أسعار النفط أدنى 60 دولارا للبرميل حتى عام 2018 بسبب التكهنات بانتعاش الإنتاج الأمريكي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “بيكر هيوز” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في أمريكا 15 منصة لتصل إلى 566 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.2% إلى 100.5 نقطة مما تسبب في ضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لـ “نايمكس” تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% أو 61 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.17 دولار للبرميل، وسجل الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 1.3% أو 72 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 55.52 دولار للبرميل.