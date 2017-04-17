الخام الأمريكي يسجل أدنى إغلاق في حوالي أسبوع

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي في وقت سابق اليوم، وأبقت على خسائرها عقب توقعات إدارة معلومات الطاقة، وذلك رغم هبوط الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” لـ”العربية” على أن مستوى الامتثال باتفاق خفض الإنتاج من أعضاء “أوبك” ومنتجين من خارجها قد تجاوز 100%، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد هذا الاتفاق.

وشدد “الفالح” على أن هناك توافقا بين أعضاء المنظمة على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام الصخري 124 ألف برميل يوميا إلى 5.193 مليون برميل يوميا في مايو/أيار المقبل مقارنة بأبريل/نيسان الجاري.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 100.1 نقطة مما قلص الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعند الإقفال، تراجعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1% أو 53 سنتا لتغلق جلسة نيويورك عند 52.65 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق في حوالي أسبوع.