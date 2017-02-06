الخام الأمريكي يزيد خسائره.. و”برنت” يهبط 1.4%

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين حيث تزامنت المخاوف حيال انتعاش الإنتاج الأمريكي مع التوترات السياسية بين إيران والبيت الأبيض، وزاد الخام خسائره وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

كان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن تشديد العقوبات ضد أفراد وكيانات إيرانية على علاقة ببرنامج طهران الصاروخي على خلفية إطلاق الأخيرة صاروخاً باليستيا بالمخالفة للقوانين الدولية.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شركة “بيكر هيوز” عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية– بنسبة 0.2% إلى 100.1 نقطة، مما تسبب في زيادة الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 53.2 دولار للبرميل في تمام الساعة 06:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما انخفض “برنت” بنسبة 1.4% إلى 56 دولارا للبرميل.