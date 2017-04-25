الخام الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويتراجع إلى 49 دولارا

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إيران

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء متخلية عن مكاسبها السابقة اليوم، وذلك مع استمرار القلق بشأن وفرة الإنتاج الأمريكي وتأثيره على جهود “أوبك” لكبح المعروض العالمي.

وسوف تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزون الأمريكي من الخام غدا وسط توقعات بانخفاض يناهز مليوني برميل الأسبوع الماضي بينما سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الطاقة الروسي “ألكساندر نوفاك” مسؤولي كبرى شركات الطاقة في البلاد لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع “أوبك”.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحوالي 0.5% إلى 49 دولارا للبرميل في تمام الساعة 05:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد مكاسب بنسبة 0.3%، بينما تراجع “برنت” بنسبة 0.3% إلى 51.4 دولار للبرميل.

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Tags:أسعارأٍسواقالخام الأمريكي
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امل صبرى

امل صبرى

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