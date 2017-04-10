الخام الأمريكي أعلى من 53 دولارا

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين مدعومة بتعطل الإمدادات في ليبيا مجددا بالإضافة إلى تصريحات إيجابية بشأن مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج.

وأفاد مصدر لوكالة “بلومبرج” بأن الإنتاج في حقل “الشرارة” الليبي قد توقف بعد أسبوع من إعادة تشغيله، وذلك على أثر نزاعات مسلحة.

كان وزير النفط الكويتي “عصام المرزوق” قد أعرب عن تفاؤله إزاء بوادر على تراجع المخزونات النفطية العالمية، متوقعا استمرار هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع مستوى امتثال المنتجين في “أوبك” وخارجها لاتفاق خفض الإنتاج في مارس/آذار مقارنة بما كان عليه في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.