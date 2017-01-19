الحكومة الصينية :قادرون على حل أي خلاف تجاري مع الإدارة الأمريكية

قالت الحكومة الصينية إن بكين وواشنطن يمكنهما حل أي نزاعات تجارية من خلال المحادثات، وذلك بعدما حذرت صحف صينية مؤخراً من استهداف شركات الولايات المتحدة حال نشبت حرب تجارية.

ووجه “وويلبر روس” وزير التجارة في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” انتقادات حادة للممارسات التجارية الصينية الأربعاء متعهداً باتباع سبل جديدة لمكافحتها.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية “سون جيه وين” إن حكومته على استعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية معها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الخميس: أعتقد أن الصين والولايات المتحدة قادرتان على حل أي خلاف عبر الحوار والتفاوض، والعلاقات التجارية بين الطرفين لن تبتعد كثيراً عن مسار المنفعة المتبادلة، فكلاهما مستفيد من التعاون وكلاهما متضرر من التنازع.