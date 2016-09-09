الحبتور يناقش الفرص الإستثمارية في عمان

اطلع رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور على فوائد الاستثمار في سلطنة عمان، وفرص الاستثمار المتاحة أمام مجموعة الحبتور في السلطنة. وذلك خلال استقباله أحمد الزايد، رئيس «مكتب الخدمة المدنية» في سلطنة عمان، في مقر مجموعة الحبتور. وبرفقته سعد موسى الجنيبي، مدير عام بنك قطر الوطني في سلطنة عمان. حيث تم التطرق إلى المشاريع التي تعمل مجموعة الحبتور على إنجازها مؤخراً، وإلى المناخ الاقتصادي في دبي.

كما استقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، هانس ساندي، القنصل العام الجديد لمملكة هولندا في دبي، في مقر مجموعة الحبتور على شارع الوصل. كما استقبل أيضا أحمد الزايد، رئيس «مكتب الخدمة المدنية» في سلطنة عمان.

وكان ساندي قد تسلّم منصبه في أغسطس من هذا العام لولاية تمتدّ لأربع سنوات.

وتمنّى الحبتور التوفيق للقنصل في منصبه الجديد مناشداً إياه تشجيع مزيد من الشركات الهولندية على الاستثمار في دولة الإمارات. أضاف: «الإمارات ملاذ للمستثمرين، فهي تتيح فرصاً هائلة لرجال وسيدات الأعمال. وتتمتع ببنى تحتية لا نظير لها؛ نملك الأفضل في كل شيء».

تطورات

وأطلع رئيس مجلس الإدارة القنصل العام على التطورات الأخيرة في مختلف الشركات التابعة لمجموعة الحبتور، لا سيما المشروعَين الرياديين اللذين تعمل المجموعة على إنجازهما – الحبتور سيتي ومنتجع ونادي الحبتور للبولو، واللذين تُعرَض مجسّمات عنهما في معرض سيتي سكيب جلوبال.

وقال الحبتور: «نعمل على بناء وجهات جديدة في مجال اللايفستايل في دبي. وتستقطب هذه المشاريع أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم»، مضيفاً: «يشمل مجمع الحبتور سيتي السياحة والترفيه والسكن. وتشكّل المجموعة الفندقية التي تضم ثلاثة فنادق فخمة – سانت ريجيس دبي، دبليو دبي-الحبتور سيتي، وويستن دبي، الحبتور سيتي معلماً جديداً في المدينة».

مسؤول عماني

وكان خلف أحمد الحبتور، قد استقبل أحمد الزايد، رئيس «مكتب الخدمة المدنية» في سلطنة عمان، في مقر مجموعة الحبتور. وكان برفقته سعد موسى الجنيبي، مدير عام بنك قطر الوطني في سلطنة عمان. وحضر الاجتماع أيضاً سلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات، ومحمد فاضل المزروعي، المدير التنفيذي في مجموعة الحبتور.

وقال الحبتور: «نركّز على مشاريعنا الكبرى في دبي، التي يُعرَض اثنان منها حالياً في سيتي سكيب جلوبال، المعرض العقاري الأبرز في المنطقة. مجمع الحبتور سيتي ومنتجع ونادي الحبتور للبولو وجهتان فريدتان ولا نظير لهما في مجال اللايفستايل، ويتميزان بمرافق استثنائية. نحن روّاد هذا المفهوم الجديد، وشهدنا اقبالاً كبيراً على مشاريعنا في معرض سيتي سكيب. سوف يكتمل المشروعان في الفترة الممتدّة من مطلع إلى منتصف العام المقبل».

وأضاف: «نعمل بالتوازي مع النمو الذي تشهده دولة الإمارات. لقد حقّقت مجموعة الحبتور نمواً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية. وأصبح قسم الضيافة لدينا يضم 14 فندقاً، سبعة في دبي وسبعة في الخارج».

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