“الحبتور”: البعض يتسبب بالتهجّم والإساءة للإمارات

قال رجل الأعمال الإماراتي المعروف “خلف الحبتور” إنه استاء من رؤية بعض لقطات فيديو فيها تهجم على دولة الإمارات وشعبها وقادتها، مشيرا إلى أن البعض في الإمارات تسبب بذلك من خلال سبه للآخر.

وقال الحبتور في فيديو نشره على حسابه الرسمي في “انستغرام”: “نحن السبب في تلك الإساءات، لأن بعض الناس يغلطون (بحق الآخرين)، ويجب أن نزن الكلام الذي نقوله، وعند مسبتنا لأي أحد سيرد علينا (بالمثل)”.

وأشار إلى أن التهجم على الإمارات جاء ردا على رسائل وتصريحات يقوم بها البعض تجلب لنا ردود الفعل هذه، راجيا من كل شخص أن يقيّم أقواله وأفعاله قبل القيام بها، لكي لا يجلب للإمارات الحبيبة واهلها المهانة والكلام الذي لايسر.

وقال يجب علينا أن نكون حذرين خصوصا في الوقت الحرج الحالي، والابتعاد عن مسببات المشاكل.

وقال دولة الإمارات عظيمة وشعبها وقادتها كبار ومحترمين، ويجب أن لايمسنا أي كلمة سيئة من أي أحد.

يشار إلى أن تصريحات احد الشخصيات في دبي في سياق تأييده المطلق للرئيس الأمريكي وقراراته، والتي تهجم فيها على شعوب الدول السبعة التي حظر “ترامب” دخولها لأمريكا، ووصفها في تغريدات له “بالميتة والمتخلفة وأنها لاتستحق دخول الصومال”، قد أثارت ردود فعل واسعة، واستياءً كبيرا من مختلف الشرائح في دولة الإمارات وخارجها، وتسببت ببلبلة كبيرة على مواقع التواصل والإعلام.