“الحبتور”: الإمارات مدرسة لإدارة المشاريع العملاقة

قال خلف أحمد الحبتور، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن الإمارات مدرسة لإدارة المشاريع العملاقة، إذ تمتلك خبرة كبيرة في تأسيس المشاريع المبتكرة لتكون عنواناً للإبداع والعبقرية. مستشهداً بمشروع قناة دبي المائية الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات مثالاً على الإنجازات المذهلة التي تتبناها دبي خاصةً ودولة الإمارات على وجه العموم.

جاءت تصريحات الحبتور أمام معهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات في دبي، بحضور 300 مندوب، مستعرضاً تجربته الشخصية في إدارة المشاريع، ومقدّماً نصائح قيادية حول كيفية التخفيف من المخاطر عند تنفيذها على نطاقٍ واسع، حيث تسلّم جائزة تقديرية تكريماً له على دعمه الحثيث للمعهد.

كما أجرى الحبتور نقاشاً تفاعلياً مع الحضور، بإدارة ليلى فريدون، مديرة معهد إدارة المشاريع- فرع الإمارات.