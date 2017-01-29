“الحباي للمقاولات” تنجز 60 % من “وندوم مارينا 2” الفندقي

أنجزت شركة الحباي للمقاولات قرابة 60 % من تشييد مبنى «وندوم مارينا 2» الفندقي، الذي يحمل اسم الذي يتم تشييده بمنطقة المرسى بالميناء السياحي في دبي لصالح شركة «دبي الجديدة للعقارات» مطورة المشروع، والذي تم تصميمه من قبل مكتب العجمي للاستشارات الهندسية، ويتم بناؤه بمواصفات خاصة، ليتناسب مع ما تتميز به منطقة مرسى دبي من تطور عقاري ونهضة عمرانية هي الأرقى على مستوى العالم، والذي تعتبره شركة الحباي للمقاولات أحد مشاريعها المميزة.

وكشف المهندس وليد عباس المدير العام لشركة الحباي للمقاولات: إن الشركة أنجزت 60 % من إجمالي المشروع الذي سيتم إنجازه بصورة نهائية في أواخر العام الجاري ( 2017)، وهو مكون من سرداب تحت الأرض، وطابق أرضي، و 22 طابقاً متكرراً، إضافة إلى رووف أعلى البرج.

ويتضمن المشروع 465 غرفة وجناحاً فندقياً، ويتضمن مواقف للسيارات لعدد 107 سيارات، وعدد 9 مصاعد، إضافة للعديد من الخدمات المتنوعة للنزلاء.

واعتبر المهندس وليد عباس أن البرج سيكون إضافة إلى مجمل إنجازات الحباي الإنشائية المميزة في دبي، كونه يحظى بتصميم رائع ومميز وبإطلاله ساحرة وسط أبراج منطقة المينا السياحي بمنطقة المرسى في دبي الواجهة السياحية لإمارة دبي.

وأشار وليد عباس إلى أن الشركة بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشاريع في مناطق متفرقة في دبي، منها برجان بمنطقة برج خليفة، وآخر في منطقة الخليج التجاري، وثالث في منطقة المارينا، بجانب فندقين في نخلة الجميرا، وقال إن التعاقد على تنفيذ تلك المشاريع جاء ثمرة للثقة الطويلة للمطورين والمستثمرين المميزين في الإمارات.