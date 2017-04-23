الجدعان: عجز الموازنة خلال الربع الأول 2017 بلغ 26 مليار ريال

قال الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، إن الإيرادات خلال الربع الأول 2017 جاءت أفضل مما كان متوقعا.

وأضاف أن المصروفات جاءت أقل من ما هو معتمد للفترة حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار ريال بينما كان المتوقع حوالي 50 مليار ريال.

وأوضح تعليقاً على قرار خادم الحرمين الشريفين بإعادة البدلات والمزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، أن هذا الأمر سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.

وأضاف ان القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته “على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات”، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، تم إعادة البدلات والمزايا.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.