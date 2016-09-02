الجبير: متفائل بتبني موقف مشترك بشأن إنتاج النفط

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم إنه متفائل بتحرك منتجي النفط صوب تبني موقف مشترك بخصوص إنتاج الخام في اجتماع الجزائر.

ويعتزم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عقد اجتماع غير رسمي في الجزائر في الفترة بين 26 و28 سبتمبر.

وأضاف الجبير أنه في نهاية المطاف سيتحكم العرض والطلب وقوى السوق في سعر النفط.

وبين أنه قد تكون هناك بعض الترتيبات المتعلقة بذلك بين المنتجين ولكن ليس على حساب السعودية، مؤكدا أن المملكة تخلت عن سياسة الاضطلاع بدور المنتج المرجح منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار الجبير إلى أن المقترحات التي طرحتها السعودية لم تنفذ في الاجتماع الماضي بالدوحة بسبب إصرار إيران على الحصول على شيك على بياض، مضيفا بأنه يعتقد الآن أن المنتجين الآخرين باتوا يرون أن الموقف السعودي هو الصائب.

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