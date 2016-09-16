“الجارديان” تعتزم تقليص عملياتها الأمريكية

تعتزم صحيفة “الجارديان” تقليص عملياتها الأمريكية وتخفيض 30% من الموظفين، وفقًا لما ذكر في اجتماع عقد أمس.

ووفقًا لـ “سي إن إن موني” فإن مصادر من داخل الاجتماع أوضحت أنه سيتم التخلص من 50 وظيفة من أصل 150 في أقسام التحرير والإدارة.

وأدى ذلك الإعلان إلى موجة من التساؤلات والإجابات بين العاملين والإدارة، حول كيفية تحول المؤسسة من التوسع إلى الانكماش.

وانطلق الفرع الأمريكي للصحيفة البريطانية في عام 2011، ووافقت الذكرى السنوية الخامسة لهذا الحدث الأربعاء الماضي، أي قبل الإعلان عن خفض الوظائف بيوم واحد.

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