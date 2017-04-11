الثقة الاقتصادية في ألمانيا عند أعلى مستوياتها

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تحسنت الثقة الاقتصادية في ألمانيا بشكل كبير خلال أبريل/ نيسان الجاري، في إشارة على احتمال تسارع النمو خلال الأشهر المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مركز “زد إي دبليو” للأبحاث الثلاثاء، إن مؤشره للتوقعات الاقتصادية ارتفع إلى 19.5 نقطة من 12.8 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب عام 2015، بينما توقع محللون ارتفاعًا طفيفًا بالكاد.

من جهته قال رئيس المركز “أخيم وامباخ” إن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا يشهد زخمًا قويًا، وإن المسح الأخير يعكس التفاؤل المستمر بين المحللين الماليين والمؤسسات الاستثمارية.

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Tags:ألمانياإقتصادثقة
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امل صبرى

امل صبرى

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