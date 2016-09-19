التضخم في السودان يرتفع إلى 18.15%

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الاثنين إن معدل التصخم السنوي ارتفع إلى 18.15 بالمئة في أغسطس آب من 16.5 بالمئة في يوليو تموز مع صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وزادت الأسعار في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الأساسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية وغيرها.

أدى نقص العملة الصعبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعر العملة الأمريكية إلى نحو 16 جنيها في أواخر أغسطس آب حسبما قال متعاملون. ويبلغ السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار منذ أغسطس آب 2015.

وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

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