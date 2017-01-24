التضخم في البحرين يرتفع إلى 2.3 % في ديسمبر

أصدر مكتب الإحصاءات البحريني البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول:

ملحوظة: زادت أسعار السكن والمرافق التي تشكل 24 بالمئة من إنفاق المستهلكين بنسبة ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي تشكل 16 بالمئة من السلة بنسبة 2.5 بالمئة.

وقفزت أسعار النقل 14.0 بالمئة بعدما رفعت البحرين أسعار البنزين في يناير كانون الثاني 2016