التضخم بالسودان 34.68% في مارس

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الأحد إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68 بالمئة في مارس آذار من 33.53 بالمئة في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 بالمئة لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.

وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.