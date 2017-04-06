التشيك تحرر سعر صرف العملة

ألغى البنك الوطني التشيكي (البنك المركزي) الحد الأعلى لسعر صرف الكرونا خلال اجتماع استنثائي اليوم، معلنًا إنهاء سياسة مكافحة الانكماش بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من اتباعها.

وقال البنك في بيان الخميس، إنه لم يتطرق لمناقشة تعديل أسعار الفائدة لكنه أوضح استعداده لمنع حدوث ارتفاع غير منظم للعملة، قائلًا: إن البنك الوطني على استعداد لاستخدام أدواته للتخفيف من التقلبات المفرطة في أسعار الصرف إذا لزم الأمر.

وفي بادئ الأمر فرض البنك المركزي حدودا على سعر صرف الكرونا أملًا في وقف الانكماش، مع تراجع أسعار الفائدة بشكل كبير لكن دون رغبة في خفضها إلى ما دون صفر، وأسهمت جهوده للإبقاء على العملة ضعيفة نسبيًا في تعزيز أسعار الواردات.

وارتفعت العملة التشيكية مقابل الدولار بنسبة 1.15% إلى 25.0670 كرونا، كما ارتفعت مقابل اليورو بنسبة 1.25% إلى 26.706 كرونا، في تمام الساعة 03:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.