“التجاري القطري” يدرس إصدار سندات دولية

قالت مصادر مطلعة يوم الأحد إن البنك التجاري القطري يجري محادثات مع بنوك بخصوص إصدار محتمل لسندات دولية من المرجح أن تكون بالدولار الأمريكي.

وسينضم البنك التجاري القطري في حالة المضي قدما في العملية إلى عدد متزايد من بنوك المنطقة التي تدخل من أسواق السندات الدولية هذا العام بهدف تحسين الاحتياطيات المالية وتعزيز معدل كفاية رأس المال للتكيف مع تأثير هبوط أسعار النفط العالمية.

وقالت المصادر إن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في قطر من حيث الأصول، يتطلع إلى إصدار سندات بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار فأكثر.

وامتنع البنك التجاري القطري عن التعليق.

وقال أحد المصادر إن سندات مقومة بالدولار هي الاحتمال الأرجح لكن البنك يدرس أيضا طرح سندات باليوان الصيني.

وفي مارس آذار من العام الماضي نال البنك التجاري القطري موافقة المساهمين على إصدار سندات بما يصل إلى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج سندات دولية متوسطة الأجل. ويتضمن ذلك إمكانية إصدار سندات مقومة بعدة عملات من بينها الدولار والين والفرنك السويسري.

وأصدر البنك في يونيو حزيران من العام الماضي سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار من خلال وحدة خاصة تابعة له في برمودا مهمتها جمع التمويل للبنك من خلال بيع السندات.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن تلك السندات، التي رتبها سيتي واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني، المرفقة بكوبون 3.25 بالمئة قد بلغ عائدها 3.32 بالمئة اليوم الأحد. صدرت السندات في إطار برنامج سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأطلق البنك التجاري القطري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خطة تحول مدتها خمس سنوات في أعقاب هبوط الأرباح لخمسة أرباع متتالية.

تهدف الخطة إلى خفض نسبة القروض المتعثرة وتعزيز ربحية السهم والعائد على حقوق المساهمين وعائد الأصول ورأس المال الأساسي.

البنك التجاري القطري حاصل على تصنيف A2 من موديز وBBB+ من ستاندرد آند بورز.