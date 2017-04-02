“التجاري الدولي” يعلن عن قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين

أعلن “البنك التجاري الدولي” المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة الخميس الماضي، كالتالي:

– محمد سلطان القاضي

– محمد علي مصبح النعيمي

– مبارك أحمد بن فهد المهيري

– علي أحمد زايد أحمد الكواري

– علي راشد علي المسند المهندي

– عادل عبد العزيز عبد الله خشابي

– فريدة علي أبو الفتح علي

– عبد الله غيث أحمد السويدي

– أحمد ماجد أحمد لوتاه

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت خلال اجتماعها الماضي على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للبنك- أعضاء مجلس الإدارة: ”يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مشكل من 9 أعضاء”.