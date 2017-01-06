البيزو يتعافى من مستويات متدنية بعد تدخل المركزي

تعافت أسعار العملة المكسيكية في تعاملات اليوم الجمعة بعد أن أعلن البنك المركزي المكسيكي أمس تدخله لدعم العملة التي تأثرت سلبا من تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 04:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ارتفعت أسعار العملة المكسيكية 0.67% أمام الدولار عند مستويات 21.2 بيزو لكل دولار.

وأكد مدير البنك المركزي المكسيكي “خوان جارسيا” على إجراء مبيعات مفاجئة من الاحتياطيات المتاحة من الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن السلطات النقدية ستواصل هذا الإجراء على مدار اليوم، دون أن ينوه عن كمية المبيعات.

كان “ترامب” قد كتب في تغريدة على موقع “تويتر” في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يجب فرض تعريفة جمركية على سيارات “جنرال موتورز” طراز “شيفروليه كروز” التي تستورد من المكسيك.

وعلى أثر ذلك، أعلنت “فورد موتور” إلغاء خطة لإنشاء مصنع في المكسيك باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار، وبدلا من ذلك، كشفت عن نيتها استثمار 700 مليون دولار لتوسيع مصنعها في “ميتشيجان” مع إضافة 700 وظيفة.