البيزو المكسيكي يهبط أكثر من 1% أمام الدولار

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تراجع البيزو المكسيكي خلال تداولات الخميس أمام الدولار عقب الإعلان عن إلغاء الاجتماع بين رئيس المكسيك “إنريكي بينا نييتو” ونظيره الأمريكي “دونالد ترامب” الذي كان مخططا له الأسبوع المقبل.

 

يأتي ذلك بعد الجدل حول مطالبة المكسيك بتمويل بناء حائط مع الولايات المتحدة بطلب من “ترامب”، وهو ما رفضه “نييتو” بشكل قاطع.

 

وعلى أثر ذلك، هدد “ترامب” بإلغاء الاجتماع المرتقب مع نظيره المكسيكي الأسبوع المقبل، ولكن الأخير رد على ذلك بإلغائه فعلياً.

 

وفي ردة فعل على هذه الأحداث، قفز الدولار أمام البيزو بأكثر من 1% إلى 21.28 في تمام الساعة 08:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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Tags:البيزو المكسيكيالمكسيكعملات
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