البيت الأبيض: الإعلام يحاول نزع الشرعية عن ترامب وسنحاربه بكل قوة

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تعهد البيت الأبيض بمحاربة وسائل الإعلام “بكل ما يملك من قوة” بسبب ما يعتبره مسؤولون هجمات ظالمة ضد الرئيس دونالد ترامب مما يعكس توجها قد يدفع بالعلاقة المتوترة بالفعل بين الجانبين إلى مستوى جديد من العداء.
وبعد يوم من أول زيارة يقوم بها ترامب لمقر المخابرات الأمريكية واتهامه لوسائل الإعلام بالتقليل من حجم الحشود التي حضرت حفل تنصيبه ندد كبير موظفي البيت راينس بريبوس بهذه التقارير ووصفها بأنها “هجمات”.

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Tags:البيت الابيضاوباماترامب
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