البورصة القطرية تستهل بداية التداول في النطاق الأخضر

افتتح المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعا بأكثر من 200 نقطة ( + 2 % )، ليتداول عند مستوى 10353 نقطة، مدعوما بعمليات شراء على أغلب الأسهم، تزامنا مع أول يوم إدراج بعض الشركات المدرجة ضمن مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة، وتبلغ قيم التداولات أكثر من 110 مليون ريال حتى الآن.

وتشهد الساعة الأولى من جلسة اليوم تداول 22 سهما في المنطقة الخضراء بنسب ارتفاع متفاوتة، يتقدمها سهم “صناعات قطر” بنسبة 4% عند 103 ريالا، ومن ثم سهما “فودافون قطر” و ” أوريدو” بنسبة ارتفاع 3.4% و 2.8% على التوالي.

ويتداول أسهم “مصرف الريان” و”إزدان القابضة” و”مصرف قطر الاسلامي” و”قطر الوطني” و”مسيعيد” بنسب ارتفاع تراوح بين 2.7%، و1.7%.

وبحسب البيانات المتوفرة في ” أرقام ” أغلق المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أمس على انخفاض حاد بنسبة 4% ( – 420 نقطة ) مغلقا عند مستوى 10153 نقطة.

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