البورصة القطرية تستهل أول جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 0.6%

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي على ارتفاع بـ 0.6% ( + 63 نقطة ) عند مستوى 11197 نقطة، معوضا جميع خسائره التي سجلها خلال الجلسة السابقة، وسط تداولات بلغت إجماليا نحو 165 مليون ريال.

وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء متباينا للشركات المدرجة، إذ أغلق 18 سهما على ارتفاع، بينما تراجع 19 سهما، واستقر 3 أسهم عند نفس مستويات الجلسة الماضية.

وتصدر سهم “أعمال” قائمة الأكثر ارتفاعا، بنسبة 3.8% عند 15.25 ريال، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بعد ادراجه ضمن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، ومن ثم سهما “بنك الدوحة” و”قطر الوطني” بنسبة صعود 1.7%، و1.5% على التوالي.

وصعد أسهم “كهرباء وماء” و”صناعات قطر” و”ناقلات” و”أوريدو” و”إزدان القابضة” و”مصرف الريان” بنسب تراوح بين 0.1%، و1.2%.

بينما تراجع سهم “بنك قطر الأول” بنسبة 1% عند 11.50 ريال، تلاه سهما “بروة العقارية” و”قطر للوقود” بمقدار 0.5%، و0.4% على الترتيب.

الأكثر ارتفاعا الشركة الإغلاق (ريال) التغير (%) أعمال 15.25 + 3.8 % زاد 87.00 + 2.4 % بنك الدوحة 39.00 + 1.7 % قطر الوطني 167.00 + 1.5 % كهرباء وماء 224.70 + 1.2 %

الأكثر انخفاضا الشركة الإغلاق (ريال) التغير (%) العامة للتأمين 46.35 ( 4.0 % ) الاسلامية للتأمين 58.50 ( 2.0 % ) المستثمرين القطريين 52.60 ( 1.7 % ) الخليج التكافلي 23.50 ( 1.6 % ) مخازن 57.10 ( 1.2 % )

الأكثر نشاطا من حيث الكمية الشركة الكمية (ألف سهم) النسبة من إجمالي تداولات السوق أعمال 735.3 17.2 % الخليج الدولية 357.7 8.4 % مسيعيد 339.9 7.9 % قطر الأول 289.3 6.8 % فودافون قطر 281.4 6.6 %

يوضح الجدول التالي إجمالي نسبة الشراء والبيع للمساهمين الأجانب للأفراد والمؤسسات لجلسة اليوم:

إجمالي نسب الشراء والبيع للأجانب ( الأفراد و المؤسسات ) المساهمون إجمالي نسبة الشراء إجمالي نسبة البيع الأجانب 43.1 % 26.2 %

يوضح الجدول التالي تعاملات المطلعين بالشركات القطرية خلال جلسة اليوم:

تعاملات المطلعین بالشركات المساهمون شراء (ألف سهم) بيع (ألف سهم) قطر للتأمين — 14.4 بنك قطر الأول — 100.0 السلام العالمية — 1.7

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