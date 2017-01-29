البورصة القطرية تتراجع في أول جلسات الأسبوع

قادت أغلب الأسهم الكبيرة المؤشر العام لبورصة قطر للانخفاض بنحو 1% في أول جلسات الأسبوع، مغلقا عند مستوى 10885 نقطة ( – 105 نقطة ) وسط وتراجع قيم التداولات إلى 148 مليون ريال.

وشهدت نهاية جلسة اليوم اغلاق 25 سهما على تراجع بنسب متفاوتة، تصدرها سهم “مصرف الريان” بانخفاض قدره 3.4% عند 41.05 ريال، تلاه سهما “الاجارة” و”الاسلامية القابضة” ضمن قائمة الأكثر تراجعا بنسبة 2.4%، و2.1% على التوالي.

كما أغلق سهم “قطر الوطني” جلسة اليوم متراجعا بمقدار 1.4% ليغلق عند مسعر 167.50 ريال، ومن ثم سهم “مصرف قطر الاسلامي” بـ 1.1% عند 108.70 ريال.

وهبطت أسهم “صناعات قطر” و”بروة العقارية” و”إزدان القابضة” و”البنك التجاري” و”مسيعيد” و”فودافون قطر” بنسب تراوحت بين 0.1%، و1%.

وأنهى سهم “ودام الغذائية” تعاملات اليوم على انخفاض بـ 0.6% عند 69.60 ريال، معاكسا لما جاءت به النتائج المالية من ارتفاع صافي أرباح الشركة بـ 32%، وتوصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بـ 3.5 ريال لكل سهم عن عام 2016.