البنيان: نستهدف أسواق افريقيا وأمريكا اللاتينية خلال 2017

قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”، إن الشركة تستثمر سنويا ما لا يقل عن 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال) في تحسين موثوقية مصانعها والتركيز على الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” أن الشركة أنتجت خلال العام الماضي أكثر من 150 حلا مشتركا مع زبائنها من خلال منتجات جديدة تساعد على الاستخدام الأمثل للطاقة.

وبخصوص الأسواق التي ستركز عليها الشركة، أوضح البنيان أن “سابك” ستركز خلال العام الجاري 2017 أكثر على كل من أسواق إفريقيا وسوق أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن الأسواق الحالية للشركة كلها مهمة.