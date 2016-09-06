البنوك تهبط بالسوق السعودي 0.2 % فى ختام التعاملات

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع طفيف بنسبة 0.2 % عند 6190 نقطة ( – 14  نقطة)؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 57.25 ، وأنهت أسهم “دار الأركان” و”موبايلي” و”المجموعة السعودية” و”جرير” و”بتروكيم” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

في المقابل، أغلق سهم “معادن” عند 35.10 ريال ( + 1 %)، عقب إعلان الشركة بدء التشغيل التجريبي لمصنع الأمونيا في إحدى شركاتها التابعة.

وأغلق سهم “سابك” على ارتفاع بنحو  1 % عند 85 ريالاً.

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Tags:السعوديةبورصةمؤشر
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