البنوك تهبط بالسوق السعودي 0.2 % فى ختام التعاملات

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 57.25 ، وأنهت أسهم “دار الأركان” و”موبايلي” و”المجموعة السعودية” و”جرير” و”بتروكيم” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

في المقابل، أغلق سهم “معادن” عند 35.10 ريال ( + 1 %)، عقب إعلان الشركة بدء التشغيل التجريبي لمصنع الأمونيا في إحدى شركاتها التابعة.

وأغلق سهم “سابك” على ارتفاع بنحو 1 % عند 85 ريالاً.