البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل الاستيراد منذ التعويم

قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان صحفي يوم الأربعاء إن البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير شباط.

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف فايد أنه تم “سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار… وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار.”

وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.