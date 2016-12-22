البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة 690 مرة منذ الأزمة المالية العالمية

share on:

أظهرت بيانات صادرة عن جي.بي مورجان لإداراة الأصول إقدام أكبر 50 بنكا مركزيا حول العالم على خفض أسعار الفائدة 690 مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقا للبيانات فقد تزامن تخفيض أسعار الفائدة مع ضخ كميات هائلة من النقود في شرايين الاقتصاد من قبل البنوك المركزية فيما يعرف باسم برامج التيسير الكمي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 12 عاما العام الماضي قبل أن يعود ويرفعها مرة أخرى في ديسمبر الجاري.

وتؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على ربحية المصارف العاملة بالأسواق العالمية ما قد يتسبب في المزيد من الأزمات.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  البنك المركزي العُماني يعتمد موازنة 2016
Tags:البنوك المركزيةالفائدةبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“المركزي الأوروبي”: لا ينبغي التأخر في رفع الفائدة

share
  • /

“التجاري الدولي” يعيد السحب ببطاقات الخصم خارج مصر

share on: