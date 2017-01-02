البنوك السويسرية تستعد لرفع السرية عن حسابتها 2018

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تستعد البنوك السويسيرية لرفع السرية عن حسابتها المصرفية مطلع العام المقبل مع بدء سريان قانون جديد يلزم البنوك بجمع البيانات وتقديمها في إطار اتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي.

ودخلت سويسرا في مطلع العام الجاري في الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية لتتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.

وخلال 2017، ستعمل البنوك السويسرية على جمع حسابات العملاء، قبل ان تبدأ مشاركاتها مع النظام المالي العالمي مطلع كانون الثاني / يناير 2018 المقبل.

وعرفت البنوك السويسرية طوال عقود كملاذ آمن للأشخاص الباحثين عن سرية حساباتهم المصرفية.

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Tags:بنوكبيانات سريةسويسرا
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