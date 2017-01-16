“البنوك السعودية” تدرس إنشاء صناديق استثمارية جديدة

ذكرت مصادر صحفية أن عددا من البنوك العاملة بالسعودية تدرس إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية نمو المزمع إطلاقها الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن الأذرع المالية في البنوك ستطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وحدات جديدة للصناديق الاستثمارية المزمع إنشاؤها.

وبينت أن البنوك تستهدف تسجيل أكبر عدد من المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون للاستثمار في السوق الموازية، مشيرة إلى أن بعض البنوك ترى أن صناديقها الحالية تكفي للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، وفي السوق الموازية.

و تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول” إطلاق نمو – السوق الموازية في 26 فبراير من العام المقبل 2017.

ووافقت هيئة السوق المالية مؤخراً على نشرة الإصدار الخاصة بطرح وإدراج أسهم 4 شركات في السوق الموازية – نمو.