“البنوك السعودية” تبدأ زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 %

قال طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية، إن البنوك بدأت بشكل فوري تطبيق قرار مؤسسة النقد المتضمن زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد من 70 % إلى 85 %.

وأكد حافظ أن جميع البنوك مؤهلة لتقديم التمويل العقاري للأفراد ولا يقتصر القرار عن بنوك دون أخرى، مضيفا أن جميعها قادرة على التأقلم بشكل فوري مع قرارات مؤسسة النقد.

و قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مؤخراً رفع الحد الأعلى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%، بعد أن كانت رفعته في مارس الماضي فقط لشركات التمويل العقاري.

وكانت مؤسسة النقد قد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.