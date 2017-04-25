البنوك البحرينية أصدرت صكوكًا بملياري دولار لصالح بنوك تركية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن البنوك البحرينية أصدرت صكوكا لصالح البنوك التركية بمبالغ إجمالية تفوق الملياري دولار أمريكي، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين القطاع المصرفي البحريني ونظيره التركي التي تعود للعام 1982، حيث كانت أكثر القروض التركية يجري ترتيبها في بنوك بحرينية مثل بنك الخليج الدولي والمؤسسة المالية المصرفية.

وأشار اليوسف إلى أن العلاقات المصرفية بين البلدين اكتسبت زخما جديدا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحرين في فبراير الفائت وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة من بينها واحدة تتعلق بتعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين، وفي السياق أشار يوسف إلى أن تركيا هي أكبر دولة تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية من خلال 240 فرعًا.

وأبدى تفاؤله بتعزيز التعاون مع جمعية المصارف التركية، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قامت بها جمعية مصارف البحرين لتركيا نهاية العام الفائت، وبما يصب في خدمة تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، والتعرف على الفرص المشتركة.