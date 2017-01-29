البنوك الاماراتية تزيد استثمارها في سندات الدين بـ 27 %

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة من بنك الامارات المركزي زيادة سنوية بنسبة 15.4% لإجمالي استثمارات البنوك في الإمارات خلال شهر ديسمبر 2016 حيث قاربت 289 مليار درهم مقابل 250.1 مليار درهم شهر ديسمبر 2015.

وتوزعت هذه الاستثمارات حسب بيانات المصرف المركزي على:

1- الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ( سندات دين) بقيمة 186.1 مليار درهم

2- أسهم بقيمة 12.1 مليار درهم.

3- سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 60.4 مليار درهم.

4- استثمارات أخرى بقيمة 30.1 مليار درهم.

وأظهرت الأرقام انخفاض في استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 10% حيث سجلت 12.1 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم خلال نفس الفترة المقابلة من 2015، في حين سجلت نموا معتبرا في الاستثمار بسندات الدين بنسبة 27%.

تغير استثمارات البنوك في الامارات خلال 12 شهرا (ديسمبر 2016) مليار درهم الفترة ديسمبر 2015 ديسمبر 2016 التغير سندات دين 146.0 186.1 27 % أسهم 13.5 12.1 (10 %) سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 62.2 60.4 (3 %) استثمارات اخرى 28.4 30.1 6 % الاجمالي 250.1 288.7 15.4 %