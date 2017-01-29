البنوك الاماراتية تزيد استثمارها في سندات الدين بـ 27 %

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة من بنك الامارات المركزي زيادة سنوية بنسبة 15.4% لإجمالي استثمارات البنوك في الإمارات خلال شهر ديسمبر 2016 حيث قاربت 289 مليار درهم مقابل 250.1 مليار درهم شهر ديسمبر 2015.
وتوزعت هذه الاستثمارات حسب بيانات المصرف المركزي على:
1- الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ( سندات دين) بقيمة 186.1 مليار درهم
2- أسهم بقيمة 12.1 مليار درهم.
3- سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 60.4 مليار درهم.
4- استثمارات أخرى بقيمة 30.1 مليار درهم.
وأظهرت الأرقام انخفاض في استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 10% حيث سجلت 12.1 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم خلال نفس الفترة المقابلة من 2015، في حين سجلت نموا معتبرا في الاستثمار بسندات الدين بنسبة 27%.
تغير استثمارات البنوك في الامارات خلال 12 شهرا (ديسمبر 2016) مليار درهم
الفترة
ديسمبر 2015
ديسمبر 2016
التغير
سندات دين
146.0
186.1
27 %
أسهم
13.5
12.1
(10 %)
سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق
62.2
60.4
(3 %)
استثمارات اخرى
28.4
30.1
6 %
الاجمالي
250.1
288.7
15.4 %
تغير استثمارات البنوك في الامارات منذ بداية عام 2016 – مليار درهم
الشهر
سندات دين
أسهم
سندات محفوظة
استمثارات اخرى
الاجمالي
يناير
144.3
12.5
62.8
28.8
248.4
فبراير
156.5
13.2
63.8
28.7
262.2
مارس
157.3
12.8
64.3
29.6
264.0
ابريل
158.0
12.8
65.2
29.5
265.5
مايو
170.1
12.8
61.1
30.3
274.3
يونيو
173.0
12.8
59.4
29.6
274.8
يوليو
173.1
12.9
60.2
29.9
276.1
أغسطس
171.9
12.9
57.2
30.0
272.0
سبتمبر
174.3
13.0
58.5
30.1
275.9
أكتوبر
177.7
12.9
58.3
30.1
279.0
نوفمبر
181.2
12.8
60.6
29.3
283.9
ديسمبر
186.1
12.1
60.4
30.1
288.7