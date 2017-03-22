البنوك الأمريكية تهيمن على قائمة أكبر المصارف الاستثمارية في العالم

احتفظ بنك “جي بي مورجان” بمكانته كأكبر مصرف استثماري في العالم خلال العام الماضي، وهيمنت البنوك الأمريكية على المراكز الخمسة الأولى، ما يعكس انتعاش أعمالها المتزايد في ظل تعثر نظرائها في أوروبا.

وارتفعت إيرادات “جي بي مورجان” من عمليات التداول والاندماج والاستحواذ وغيرها من الأنشطة المصرفية الاستثمارية بنسبة 11% إلى 25.2 مليار دولار خلال 2016 من 22.7 مليار دولار خلال عام 2015، وفقًا لبيانات أصدرتها شركة التحليلات “Coalition” الأربعاء.

وجاء ذلك تزامنًا مع أداء مميز لمصرف “سيتي” الذي احتل المرتبة الثانية بالتشارك مع “جولدمان ساكس” بدلًا من المركز الثالث في التصنيف السابق، بعدما قدم أداءً فاق متوسط الانخفاض الذي سجلته البنوك الـ12 التي شملها المسح والبالغ نسبته 3%.

وحصد “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” المركز الرابع فيما جاء “مورجان ستانلي” في المرتبة الخامسة، وبذلك تكون المصارف الأمريكية احتلت المراكز الخمسة الأولى، علمًا بأنها تستحوذ على نحو ثلثي إيرادات سوق الاستثمارات المصرفية العالمية.