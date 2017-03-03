البنوك الأمريكية تحقق أرباحا قياسية تجاوزت 170 مليار دولار

حققت البنوك الأمريكية أرباحًا قياسية خلال العام الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه انتعاش القطاع المصرفي منذ الأزمة العالمية في 2008.

وأظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع هذا الأسبوع، ارتفاع نمو القروض إلى جانب انخفاض عدد “البنوك المتعثرة” إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات.

وتمكنت البنوك الأمريكية من تحقيق أرباح بلغت 171.3 مليار دولار خلال 2016 في إشارة على تحسن أداء المصارف في أكبر اقتصاد في العالم.

وتعزز هذه البيانات من جهود الحزب الديمقراطي للدفاع عن قانون “دود- فرانك” الذي تعهد الرئيس الجمهوري “دونالد ترامب” بتعديله لتخفيف القواعد التنظيمية.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة البنوك التي تعاني من الخسائر تراجعت إلى 8.1%، بينما 59% فقط من أصل 5913 مؤسسة تأمينية حققت أرباحًا خلال الربع الأخير من العام الماضي.