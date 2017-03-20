البنك الدولي يعلن عن استثمار 57 مليار دولار في افريقيا

اعلن البنك الدولي الاحد ان دول افريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واضاف البنك ان القسم الاكبر من هذا الاستثمار (45 مليار دولار) سيتأمن من الجمعية الدولية للتنمية، وهي وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد الى الدول الاكثر فقرا.

وقال مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم حسب ما جاء في بيان للبنك، ان نحو ثمانية مليارات دولار ستتأمن من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة اخرى للبنك الدولي، في حين ستتأمن اربعة مليارات دولار من البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات الدخل المتوسط.

واكدت المانيا التي تتراس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والسبت في بادن بادن، انها ستعطي الاولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الافريقية.

والدولة الافريقية الوحيدة التي تشارك في مجموعة دول العشرين هي جنوب افريقيا.

وتابع مدير البنك الدولي “ستكون هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في افريقيا جنوب الصحراء. بهذه الالتزامات سنكون قادرين على العمل مع زبائننا لتطوير برامج تتعلق بالتربية والاجهزة الصحية الاساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الاعمال، والبنى التحتية، والاصلاحات الدستورية”.