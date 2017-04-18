البنك الدولي: ارتفاع النفط وإكسبو دبي يعززان اقتصاد الإمارات

توقع تقرير للبنك الدولي أن تسجل الإمارات نمواً يصل إلى 3.2% بحلول عام 2019، وقدر نمو القطاع النفطي بنسبة 3% عن العام الماضي 2016. وقال التقرير إن التحسن المتوقع في الفترة المقبلة سيكون بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط واستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن يجتذب عدداً كبيراً من الزوار، ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.

وتوقع البنك الدولي في تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً متواضعاً لهذه الدول في العام الجاري، لكن مع ارتفاع متوقع في أسعار النفط وارتفاع طاقة إنتاج وتزايد الاستثمارات قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي، من المتوقع تحسن النمو على المدى المتوسط، غير أن التراجع في الاقتصاد العالمي وشح السيولة على المستوى الإقليمي يشكلان مخاطر على المنطقة. وتوقع البنك الدولي في المقابل، أن يرتفع إنتاج النفط خلال عام 2018 بفضل الاستثمارات في تطوير حقول الإنتاج.

ومن المتوقع أن ينتعش أيضاً نمو القطاعات غير النفطية، إذ إن التحسُّن المتوقع لأسعار النفط وتأثيراتها الإيجابية على الثقة والأوضاع المالية، سيخفف من آثار ضبط أوضاع المالية العامة، وبما أن وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة سوف تتسارع قبل استضافة دبي معرض إكسبو 2020، فمن المتوقع أن يؤدي المعرض إلى تعزيز الاستهلاك الخاص وزيادة صادرات الخدمات.