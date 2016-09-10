البنك الدولى: وفيات تلوث الهواء تكلف دول الشرق الأوسط 9مليارات دولار

كشفت دراسة للبنك الدولى أن عدد الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء تكلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 9 مليارات دولار سنويا.

وذكرت الدراسة التى نشرها البنك الدولى على موقعه، أن عدد المتوفين فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أمراض مرتبطة بتلوث الهواء بلغ نحو 125 ألف شخص فى عام 2013، مما تسبب فى معاناة البشرية والحد من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خسارة الاقتصاد العالمى نحو 225 مليار دولار من فاقد دخل العمل فى عام 2013.

وأكدت الدراسة أن مصر وإيران من أكثر البلاد تضررا، سواء من حيث أعداد الوفيات التقديرية والتكلفة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن معظم الوفيات الناجمة عن التلوث من الأطفال الصغار والمسنين، فإن الوفاة المبكرة تؤدى أيضا إلى فاقد فى دخل العمل للرجال والنساء فى سن العمل.

وقالت الدراسة “عند النظر إلى الوفيات فى جميع الفئات العمرية من منظور “خسائر الرفاه”، وهو نهج يستخدم عادة لتقييم تكاليف وفوائد اللوائح البيئية فى سياق بلد معين، فإن التكلفة الإجمالية للوفيات المبكرة التى تعزى إلى تلوث الهواء زادت على 5 تريليونات دولار فى جميع أنحاء العالم فى عام 2013.

وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت خسائر الرفاه المتعلقة بتلوث الهواء حوالى 154 مليار دولار أى ما يعادل نحو 2.2 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى”.

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