البنك التجاري الدولي يوقف السحب ببطاقات الخصم خارج مصر

أوقف البنك التجاري الدولي مصر أكبر بنك خاص في البلاد السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر كما خفض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.

وقال التجاري الدولي للعملاء إنه بدءا من التاسع من سبتمبر أيلول سيتم تغيير حد الشراء وإيقاف السحب.

وكان البنك خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر نحو 50 بالمئة في الأول من أغسطس آب ثم بنحو 60 بالمئة في منتصف أغسطس آب.

وأظهر بيان للتجاري الدولي حصلت رويترز على نسخة منه ليل الثلاثاء أن البنك أوقف السحب النقدي لبطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية بينما ثبته للحسابات بالعملة الأجنبية وثبت أيضا الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الائتمان.

وخفض البنك حد الشراء ببطاقات الخصم بالعملة المحلية 75 بالمئة لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 50 دولار وبنحو 70 بالمئة لأصحاب بطاقات التيتانيون والبلاتينيوم إلى 150 و300 دولار على التوالي شهريا.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيه.

وكان بنك كريدي أجريكول مصر قد أوقف استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر بداية من أول سبتمبر أيلول الحالي كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

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