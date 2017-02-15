“البنك التجاري الدولي” يحقق أرباحا قدرها 125 مليون درهم

حقق “البنك التجاري الدولي”، أحد البنوك الصغيرة ومقره رأس الخيمة، أرباحا قدرها 125 مليون درهم (7.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 466.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) (466.5 ) 125.0 — متوسط عدد الأسهم(مليون) 1737.38 1737.38 — ربح السهم(فلس/للسهم) ( 26.9 ) 7.2 —