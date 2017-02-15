“البنك التجاري الدولي” يحقق أرباحا قدرها 125 مليون درهم

حقق “البنك التجاري الدولي”، أحد البنوك الصغيرة ومقره رأس الخيمة، أرباحا قدرها 125 مليون درهم (7.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 466.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
(466.5 )
125.0
—
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1737.38
1737.38
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
( 26.9 )
7.2
—
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك التجاري الدولي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
72.8
4.2
الربع الثاني 2014
35.8
2.2
الربع الثالث 2014
64.9
3.6
الربع الرابع 2014
( 51.6 )
( 3.0 )
2015
الربع الأول 2015
36.5
2.1
الربع الثاني 2015
( 10.9 )
( 0.6 )
الربع الثالث 2015
( 28.6 )
( 1.6 )
الربع الرابع 2015
( 446.7 )
( 25.7 )
2016
الربع الأول 2016
36.5
2.1
الربع الثاني 2016
32.2
1.9
الربع الثالث 2016
32.2
1.9
الربع الرابع 2016
24.2
1.4