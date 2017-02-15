“البنك التجاري الدولي” يحقق أرباحا قدرها 125 مليون درهم

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حقق “البنك التجاري الدولي”، أحد البنوك الصغيرة ومقره رأس الخيمة، أرباحا قدرها 125 مليون درهم  (7.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 466.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

(466.5 )

125.0

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1737.38

1737.38

ربح السهم(فلس/للسهم)

( 26.9 )

7.2

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك التجاري الدولي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

72.8

4.2

الربع الثاني 2014

35.8

2.2

الربع الثالث 2014

64.9

3.6

الربع الرابع 2014

( 51.6 )

( 3.0 )

2015

الربع الأول 2015

36.5

2.1

الربع الثاني 2015

( 10.9 )

( 0.6 )

الربع الثالث 2015

( 28.6 )

( 1.6 )

الربع الرابع 2015

( 446.7 )

( 25.7 )

2016

الربع الأول 2016

36.5

2.1

الربع الثاني 2016

32.2

1.9

الربع الثالث 2016

32.2

1.9

الربع الرابع 2016

24.2

1.4

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Tags:#أرباحالبنك التجاري الدوليبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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