“البنك الأهلي التجاري” يوصي بتوزيع أرباح نقدية 10 %

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أوصى مجلس إدارة “البنك الأهلي التجاري” بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 10 % (ما يعادل  ريالا للسهم) عن النصف الثاني من عام 20166، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية- النصف الثاني 2016

رأس المال الحالي

20000 مليون ريال

عدد الأسهم

2000 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة*

1996.9 مليون ريال

النسبة من رأس المال

10 % ( ريال للسهم)

تاريخ الاستحقاق

يوم انعقاد الجمعية العمومية

صرف الأرباح

لاحقا

إجمالي الارباح الموزعة عن كامل العام

إجمالي الأرباح الموزعة

3196.9 مليون ريال

النسبة من رأس المال

16 % ( ما يعادل 1.6 ريال للسهم)

*عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1996.9 مليون سهم وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.

وأشار البنك إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (وذلك فيما يخص المستثمرين الأجانب) فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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Tags:#أرباحالبنك الأهلي التجاريبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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