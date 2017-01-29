“البنك الأهلي التجاري” يوصي بتوزيع أرباح نقدية 10 %

أوصى مجلس إدارة “البنك الأهلي التجاري” بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 10 % (ما يعادل ريالا للسهم) عن النصف الثاني من عام 20166، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية- النصف الثاني 2016 رأس المال الحالي 20000 مليون ريال عدد الأسهم 2000 مليون سهم إجمالي الأرباح الموزعة* 1996.9 مليون ريال النسبة من رأس المال 10 % ( ريال للسهم) تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العمومية صرف الأرباح لاحقا إجمالي الارباح الموزعة عن كامل العام إجمالي الأرباح الموزعة 3196.9 مليون ريال النسبة من رأس المال 16 % ( ما يعادل 1.6 ريال للسهم)

*عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1996.9 مليون سهم وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.

وأشار البنك إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (وذلك فيما يخص المستثمرين الأجانب) فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.