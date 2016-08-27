البلجيكيون يبحثون عن الكتب بدلا من البوكيمون

في استلهام لنجاح لعبة “بوكيمون جو” طورت مديرة مدرسة ابتدائية في بلجيكا لعبة على الانترنت للبحث عن الكتب بدلا من الوحوش الكرتونية لتجذب الآلاف من اللاعبين في أسابيع.

وبينما يستخدم اللاعبون في بوكيمون تطبيق تحديد المواقع العالمي والكاميرات في هواتفهم المحمولة لتعقب مخلوقات افتراضية في مناطقهم يتم تطبيق فكرة أفلين جريجوار من خلال مجموعة على فيسبوك يطلق عليها “الباحثون عن الكتب.”

وينشر اللاعبون صورا وتلميحات بشأن أماكن إخفائهم لكتب ويذهب آخرون للبحث عنها. وبمجرد أن ينهي أحد الأعضاء قراءة كتاب فإنه يخفيه من جديد في مكان آخر.

وقالت جريجوار لرويترز “عندما كنت أرتب مكتبتي أدركت أنني لا أملك مساحة كافية لكل كتبي ولأنني لعبت “بوكيمون جو” مع أطفالي طرأ على ذهني فكرة إطلاق الكتب في الطبيعة.”

ورغم إنها وليدة أسابيع قليلة فقط إلا أن أكثر من 40 ألف شخص اشتركوا في مجموعة جريجوار على فيسبوك.

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