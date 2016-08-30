البطالة في اليابان تتراجع عند أدنى مستوى خلال 21 عاما

تراجع معدل البطالة في اليابان نحو أدنى مستوياته في أكثر من عقدين تقريبا، وهو ما يتيح لصانعي السياسة بعض الدعم لانتشال ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حالة ركود الأسعار.

وهبط معدل البطالة إلى 3% خلال يوليو/تموز، بالمقارنة مع 3.1% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ 21 عاما، وهو ما يعني أن الاقتصاد الياباني قرب مستويات التوظيف الكامل.

وعلى الرغم من إيجابية هذه البيانات، إلا أن محللين يرون أنها لا تعني إهمال بنك اليابان للتضخم الذي لا يزال منخفضا.

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني توقف عن النمو في الفترة بين أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، فيما تشير التوقعات إلى نمو ضعيف خلال الربع الحالي، فيما أسهم ارتفاع الين 20% أمام الدولار هذا العام في إضعاف الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

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