البريطانيون والروس الأكثر إنفاقاً ببطاقات فيزا خلال مهرجان التسوق بدبي

أعلنت شركة “فيزا” لتقنيات الدفع، أن زوار المملكة المتحدة، وروسيا، والهند، سلطنة عمان، وقطر أكثر الزوار انفاقاً ببطاقات فيزا خلال مهرجان التسوق بدبي المقام حاليا.

وأوضحت الشركة في تقرير لها إلى أن قطاعات الترفيه في مقدمة القطاعات من حيث الانفاق الاستهلاكي خلال أول أسبوعين من المهرجان، لافتة إلى أن هذه الفترة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الاستهلاكي على قطاع الترفيه مقارنة بمعدلات الإنفاق في قطاع التسوق التقليدية مثل الأزياء والبضائع الفاخرة.

وأضافت أن هذه الفترة شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المستهلكين الذين يستخدمون بطاقاتهم لدفع الفواتير في المطاعم ومعالم الجذب والمنتزهات الترفيهية.

وأظهرت بيانات “فيزا” أن التعاملات الشرائية الإجمالية باستخدام البطاقات ارتفعت بنسبة 5% خلال أول أسبوعين من مهرجان دبي للتسوق.