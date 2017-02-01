البرلمان الفيليبيني: يطلب إيقاف إرسال العمالة المنزلية للكويت

في تصعيد جديد لقضية العمالة الفيليبينية في الكويت، زعم رئيس لجنة العمل وتنمية الموارد البشرية في البرلمان الفيليبيني جويل فلانيوفا أن «ثمة عدداً هائلاً من حالات التعدي على العمالة الفيليبينية في الكويت»، مطالباً حكومة بلاده بالإسراع في «تطبيق إيقاف إرسال العمالة المنزلية والخادمات للكويت».

فلانيوفا، أكد ، أنه «تلقى العديد من التقارير حول الانتهاكات في حق العمالة الفيليبينية في الكويت، ومن ثم فإنني أحض الحكومة على الإسراع في إيقاف إرسال عمالتنا للدول التي يعاملون فيها بشكل سيئ، وأضم صوتي للمطالبين بهذا الإيقاف».

وادعى أن «الفيليبينية كابولونغ سانتياغ، التي كانت تعمل في الكويت، تمَّ ضربها من قبل كفيلها حتى فارقت الحياة في اليوم نفسه الذي تمَّ فيه إعدام جاكاتيا باوا الأربعاء الماضي»، مطالباً وزارة العمل الفيليبينية بـ «إعادة النظر في سياستها في إرسال العمالة الفيليبينية للخارج، وإصدار تقرير بالدول التي بها نسبة عالية من الاعتداء على تلك العمالة».

وأضاف: «أولوياتنا يجب أن تكون حياة عمالتنا وأمانها، وإيقاف الحكومة إرسال تلك العمالة للدولة التي تسيء معاملتها، يجب أن يكون فورياً ولا يجب الانتظار حتى يموت آخرون لنتحرك».

وأوضح: «ثمة 500 فيليبيني كانوا محجوزين لدى الجهات الرسمية في الكويت عشية بداية العام الحالي 2017 بسبب بلاغات قدمت ضدهم من كفلائهم».

واختتم قائلاً «عمالتنا ضحت كثيراً لتوفير احتياجات أسرها وأقاربها، ولا يصح أن نضاعف من معاناتها عن طريق صم آذاننا وإغماض أعيننا عن ما تتعرض له من الكفلاء».