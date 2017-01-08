بدء تطبيق التصنيف الجديد للقطاعات بالسوق السعودي

تبدأ السوق المالية السعودية “تداول” اعتباراً من اليوم الاحد العمل بالتصنيف الجديد للقطاعات بالسوق.

وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).

وفيما يلي جميع القطاعات في السوق وفقاً للتصنيف الجديد: