بدء تطبيق التصنيف الجديد للقطاعات بالسوق السعودي

تبدأ السوق المالية السعودية “تداول” اعتباراً من اليوم الاحد العمل بالتصنيف الجديد للقطاعات بالسوق.
وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).
وفيما يلي جميع القطاعات في السوق وفقاً للتصنيف الجديد:
تصنيف الشركات
الطاقة
المصافي
بترو رابغ
البحري
الدريس
المواد الأساسية
تكوين
مبكو
بى سى آى
معادن
أسلاك
اليمامة للحديد
انابيب السعودية
كيمانول
بتروكيم
سابك
سافكو
جبسكو
زجاج
اللجين
فيبكو
أنابيب
نماء للكيماويات
معدنية
الكيميائية
الزامل للصناعة
مجموعة السعودية
الصحراء
ينساب
صناعة الورق
سبكيم العالمية
المتقدمة
كيان السعودية
اسمنت حائل
اسمنت نجران
اسمنت المدينة
اسمنت الشمالية
اسمنت ام القرى
اسمنت العربية
اسمنت اليمامة
الأسمنت السعودي
اسمنت القصيم
اسمنت الجنوب
اسمنت ينبع
اسمنت الشرقية
اسمنت تبوك
اسمنت الجوف
بيشة
السلع الرأسمالية
أسترا الصناعية
بوان
صناعات كهربائية
مجموعة المعجل
الخضري
الخزف السعودي
التصنيع
الكابلات
الاحساء
اميانتيت
سيسكو
البابطين
الفخارية
مسك
صادرات
الخدمات التجارية والمهنية
طباعة وتغليف
التموين
النقل
الخدمات الأرضية
الجماعي
مبرد
بدجت السعودية
السلع طويلة الاجل
مجموعة السريع
صدق
العبداللطيف
لازوردي
مجموعة فتيحي
الخدمات الإستهلاكية
الطيار
مجموعة الحكير
دور
شمس
الخليج للتدريب
هرفي للأغذية
الإعلام
تهامه
الأبحاث والتسويق
تجزئة السلع الكمالية
شاكر
إكسترا
ساكو
ساسكو
جرير
الحكير
تجزئة الأغذية
أسواق ع العثيم
أسواق المزرعة
أنعام القابضة
ثمار
إنتاج الأغذية
صافولا
وفرة
سدافكو
المراعي
حلواني إخوان
نادك
جاكو
تبوك الزراعية
الأسماك
الشرقية للتنمية
الجوف
جازادكو
الرعاية الصحية
المواساة
دله الصحية
رعاية
الحمادي
المستشفى السعودي الألماني
الادوية
الدوائية
البنوك
الرياض
الجزيرة
استثمار
الأول
السعودي الفرنسي
ساب
العربي
سامبا
الراجحي
البلاد
الإنماء
الاهلي
الإستثمار والتمويل
متطورة
عسير
الباحة
المملكة
التأمين
التعاونية
متلايف إيه أي جي العربي
جزيرة تكافل
ملاذ للتأمين
ميدغلف للتأمين
أليانز إس إف
سلامة
ولاء
الدرع العربي
ساب للتكافل
سند
سايكو
وفا للتأمين
إتحاد الخليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
أسيج
التأمين العربية
الاتحاد التجاري
الصقر للتأمين
المتحدة للتأمين
الإعادة السعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
تْشب
اكسا التعاونية
الخليجية العامة
بروج للتأمين
العالمية
سوليدرتي تكافل
الوطنية
أمانة للتأمين
عناية
الإنماء طوكيو م
الإتصالات
الاتصالات
إتحاد إتصالات
زين السعودية
عذيب للاتصالات
المرافق العامة
الغاز
كهرباء السعودية
الصناديق العقارية المتداولة
الرياض ريت
إدارة وتطوير العقارات
العقارية
طيبة
مكة
التعمير
إعمار
البحر الأحمر
جبل عمر
دار الأركان
مدينة المعرفة
الأندلس