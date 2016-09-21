البحرين : 285 دينارًا السعر الرسمي لـ “آيفون 7”

أكد المدير المفوض لشركة «آي ماشينز»، سفيان المؤيد – الوكيل المعتمد لشركة «أبل» في البحرين – أن هواتف «آيفون 7» و«7 بلس» سيتم طرحها رسميًا في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت المقبل 24 سبتمبر.

وحول أسعار بيع الجهاز، قال المؤيد: «ستبدأ الأسعار الرسمية المعتمدة لدى (أبل) في سوق البحرين عند 285 دينارًا لهواتف آيفون 7 سعة 32 جيجابايت، فيما ستبلغ أسعار الهاتف سعة 128 جيجابايت 325 دينارًا، و365 دينارًا للهاتف سعة 256 جيجابايت».

وأوضح «أن الهاتف من فئة (آيفون 7 بلس) سيبدأ سعره عند 342 دينارًا لسعة 32 جيجابايت، فيما سيبلغ سعر الجهاز سعة 128 جيجابايت 383 دينارًا، و424 دينارًا للجهاز سعة 256 جيجابايت».

وأكد المؤيد أن «آي ماشينز فتحت باب الحجوزات المسبقة لشراء الجهاز منذ 16 سبتمبر الجاري»، مشيرًا إلى «أن الدفعة الأولى ستعطي الأولوية للمتقدمين للحجوزات المسبقة».