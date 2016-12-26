البحرين تستقبل 44 سفينة بحرية حتى أبريل 2017

كشفت مصادر مطلعة بقطاع السياحة أن مملكة البحرين بصدد استقبال 44 سفينة بحرية خلال موسم البواخر السياحية والذي انطلق بنهاية شهر أكتوبر الماضي وسيستمر لغاية إبريل من العام المقبل، لافتة إلى ان البحرين استقبلت الموسم الماضي 30 سفينة بحرية، أي بزيادة في عدد السفن تقدر بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي، والذي بدوره سينعكس أيضا على حركة الزوار عبر البواخر السياحية.

وأظهرت معلومات أن عدد الرحلات البحرية السياحية التي تمت منذ بداية موسم البواخر السياحية ولغاية يوم أمس بلغ 12 رحلة بحرية، في حين سيشهد ميناء خليفة بن سلمان على مدار الأشهر المقبلة 32 رحلة بحرية أخرى.

وأشارت إلى ان سواح البواخر السياحية يتوجهون إلى أبرز المعالم الحضارية في البحرين والأسواق التقليدية، مثل سوق المنامة القديم وموقع باب البحرين، إضافة إلى محطات البحرين البارزة، لذلك يزيد خلال هذا الموسم الإقبال على منتجات الحرفيين المحليين ما يضمن استدامة هذه الحرف للمستقبل.

وفيما يخص الاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من السياح، أوضحت المصادر انه تم إنشاء خيمة للترحيب بالسواح وتم تزيينها مع القهوة والحلويات العربية، كما تشتمل معالم الجذب الأخرى منها: الفرق التقليدية والحرف اليدوية البحرينية، إضافة إلى استكشاف السياح للبلاد عبر مجموعة من الفعاليات التي يقوم منظمو الرحلات السياحية بتنظيمها.

وحول البواخر السياحية التي ستستقبلها موانئ البحرين، قالت المصادر إن هذا الموسم سيشهد عودة العديد من شركات السفن السياحية إلى المملكة، إضافة إلى السفن التي تزور المملكة لأول مرة وهما شركة MSC الهولندية وشركة توم سان كروزس، حيث ستقوم شركة MSC بتسيير 6 رحلات هذا العام، وكان أولها بتاريخ 8 ديسمبر، كذلك ستنظم شركة توم سان 6 رحلات هذا العام، وستضم كل رحلة أكثر من 1200 زائر بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر. فيما ستعود شركة AIDA للبواخر السياحية في موسمها التاسع مع 14 رحلة إلى البحرين مع 2500 زائر.

وأضافت: كما ستقوم شركة TUI الألمانية للبواخر السياحية بإطلاق 7 رحلات سياحية للبحرين تضم على متنها 2300 زائر خلال موسمها الخامس من زيارة المملكة، إضافة إلى رحلة لشركة نوبل كالدونيا التي رست سفينتها (آيلاند سكاي) بتاريخ 4 ديسمبر في البحرين أكثر من 100 سائح من الأساتذة والأكاديميين لدى أعرق المؤسسات والجامعات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جامعة هارفارد وستانفورد وغيرها.